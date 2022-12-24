توزيع 21 ألف حصة إغاثية للنازحين والعائدين

2022/12/24 | 19:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شملت الأسر النازحة داخل المخيمات وخارجها.

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