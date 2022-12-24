تفاصيل لقاء السوداني بوفد من رابطة المصارف الخاصة

2022/12/24 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، وفداً مثل رؤساء مجالس الإدارة للمصارف الأهلية وممثلين عنها، وعن رابطة المصارف الأهلية الخاصة في العراق.

واستعرض السوداني في مستهل اللقاء، بحسب بيان لمكتبه، "أهم محاور العمل الاقتصادي الأساسية التي تعتمدها الحكومة في منهاجها"، كما أوضح "أبرز التحديات المالية والاجتماعية والأزمات التي يواجهها هدف التنمية المستدامة، وأبرزها مشاكل الفقر والبطالة".

وأعرب السوداني، عن "قناعته بأهمية الحلول الاقتصادية، والتعويل عليها في تحسين الواقع الخدمي والمعاشي للمواطنين".

وبيّن السوداني، "الحاجة الى تبنّي مسار جديد للإصلاح الاقتصادي، عبر اعتماد صندوق العراق للتنمية، الذي سيحمل توجّهاً نحو تنفيذ المشاريع من قبل القطاع الخاص، من خلال صناديق تخصّصية تسهم في برامج التنمية".

وأشار إلى "ضرورة وجود قطّاع مصرفي كفوء، يحظى بثقة المواطنين، ومن دونه لا يمكن للحكومة أن تدعم التنمية والقطاع الخاص".

من جانبهم، عرض مديرو المصارف وممثلوها "رؤيتهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، التي تصب في مسار دعم التنمية"، فيما وجّه السوداني بـ"العمل على تسهيلها، وتشكيل فريق مشترك من هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء والمصارف الأهلية يتولّى مراجعة التشريعات التي تعيق عمل المصارف، واقتراح مشروعات استثمارية، ووضع آليات لدعم المصارف الأهلية وتفعيل دورها، فضلاً عن استقبال الدراسات والمقترحات وتقديم الحلول الممكنة".

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