رئيس الجمهورية يهنئ بميلادِ السيد المسيح: عيدا سعيدا مكللا بالمسرة والسلام

2022/12/24 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: في ليلة الميلادِ المجيد، ميلادِ السيد المسيح رسولِ المحبةِ والسلام، نتقدم بأحر التهاني لجميعِ الأخوة المسيحيين في العالم، وبالأخص للمسيحيات والمسيحيين العراقيين حيثما كانوا

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