ترقب نيابي لوصول الموازنة وتعديل رواتب المتقاعدين

2022/12/24 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، السبت، مشارفة الحكومة على الانتهاء من صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية، مبينا ان البرلمان يدعم توجه الحكومة برفع رواتب المتقاعدين.

وقال سالم في حوار متلفز تابعته “تقدم” ان “الحكومة شبه انتهت من قانون الموازنة الاتحادية وهي عازمة على ارسالها قريبا بعد تدقيقه”.

واضاف ان “البرلمان بحاجة الى شهرين لمناقشة الموازنة واجراء التعديلات الخاصة من اجل اقرارها بشكل صحيح”.

واشار الى “توجه الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين جراء التضخم الاقتصادي مدعوم من قبل البرلمان وهو لا يحتاج الى تعديل للقانون كون قانون التقاعد منح الحكومة صلاحية رفع الرواتب التقاعدية”.

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