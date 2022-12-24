رئيس مجلس النواب يهنئ بأعياد الميلاد المجيد

2022/12/24 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى أعياد الميلاد المجيد.وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر: “بحلول أعياد الميلاد المجيد نتقدَّم إلى الإخوة المسيحيين من أبناء شعبنا والعالم أجمع بالتهنئة الخالصة والتبريكات، متمنين أن يكون عاماً محفوفاً بالوئام والمحبة، وعالماً يسوده التعايش والتفاهم، وأن يمنَّ الله على بلادنا والبشرية جمعاء بالخير والسلام”.

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