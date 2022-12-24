ارتعب وفر خائفًا من المكان.. كاميرا ترصد رد فعل حيوان

2022/12/24 | 19:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا مراقبة لمنزل رجل من ألاسكا حادثة نادرة وغريبة بعض الشيء..فقد التقطت مشهدا مربكًا لحيوان الموظ وهو يهز رأسه وينفض جسده، ولكن ما حدث كانت المفاجأة، فقد سقط قرناه من أعلى رأسه مما أخافه وجعله يقفز من أرضه مبتعدا من أمام فناء المنزل، وقد خلفت الحادثة هدية لعيد الميلاد بشكل غير متوقع لمالك المنزل.

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