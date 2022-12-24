2022/12/24 | 19:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d37MaLsIQRk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الأمطار وتكرار الأعذار .. استعراضات وتبريرات وتقاذف للمسؤوليات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | الأمطار وتكرار الأعذار .. استعراضات وتبريرات وتقاذف للمسؤوليات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).