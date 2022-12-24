النقل تهيء زوارقها لأخذ الجماهير الخليجية بجولات في شط العرب (فيديو)

2022/12/24 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أكدت الشركة العامة للنقل البحري، السبت، استعدادها لنقل زائري البصرة بالتزامن مع انطلاق بطولة خليجي 25 في المحافظة مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير عام الشركة محيي الدين عبد الرزاق لـ (بغداد اليوم)، إن "كوادرنا استنفرت جميع جهودها في إعادة تأهيل ارصفة الكورنيش في المحافظة بالتزامن مع بطولة خليجي 25".

وأشار الى ان "الرصيف كان يمثل الإبتسامة الاولى بما يوجد على ضفاف شط العرب الذي يتم الآن تأهيله مع العلم الخطة المستقبلية سيكون الرصيف متكاملاً ببناء جديد وإحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة هي من تقوم بتأهيله".

وأضاف: "بخصوص خليجي 25 القادمة الجهود ستكون متيسرة لإظهار كورنيش وتكسي الزورق النهري بأجمل صورة"، لافتاً إلى ان "تكاليف نقل الجماهير ستكون رمزية جداً"، مبيناً أن "الزواق تستوعب من 40 الى 30 شخصاً".

وتفتتحُ بطولةُ كأس الخليج العربيّ بنسختها الـ 25 في مدينةِ البصرة في السادس من شهر كانون الثاني / يناير المقبل، وتستمر حتى الـ19 منه.

تحرير: شمس

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