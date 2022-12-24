المياه جرفت الأغنام.. السيول تباغت النخيب وقوات الجيش تتدخل (صور)

2022/12/24 | 20:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قائممقامية قضاء الرطبة، التابع لمحافظة الأنبار، اليوم السبت، أن الجيش العراقي ساهم بإنقاذ مواطنين وأغنامهم خلال موجة الأمطار الأخيرة والسيول في ناحية النخيب، فيما أظهرت صور نفوق عدد من الاغنام جراء السيول.

وذكرت قائممقامية الرطبة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد ان انعم الله على ناحية النخيب بالخير والامطار والسيول، ساهم الجيش العراقي المتمثل بقيادة فرقة المشاة الخامسة في انقاذ الاهالي وكذلك اغنامهم بعد تعرض ناحية النخيب الى السيول جارفة".

وشهدت عدة محافظات عراقية، مساء أمس السبت، بينها مناطق في محافظة الأنبار، أمطارا غزيرة أدت إلى قطع طرق وتشكل سيول في بعض المنحدرات.

تحرير: غ.



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