فيديو.. انفجار مهول لصهريج وقود يخلف قتلى وجرحى بجنوب أفريقيا

2022/12/24 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ، حسب ما أفادت خدمات الإطفاء السبت.

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