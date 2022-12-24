2022/12/24 | 20:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يحضر القداس الإلهي في كنيسة سيدة النجاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/24 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يحضر القداس الإلهي في كنيسة سيدة النجاة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يحضر القداس الإلهي في كنيسة سيدة النجاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).