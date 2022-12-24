2022/12/24 | 20:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة النفط، السبت، عن مشاريع حالية ومستقبلية لإنتاج الغاز ووقف حرقه وصولا إلى تلبية الحاجة المحلية، فيما حددت موعد إنتاج الغاز المصاحب من حقل الحلفاية.

وقال مدير عام الدائرة الفنية لوزارة النفط علي وارد حمود، إن "أعمال استثمار الغاز المصاحب قيد التشييد حاليا تتضمن مشاريع حقول ميسان والحلفاية بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مقمق إضافة إلى حقول الناصرية بطاقة 200 مقمق".

وأضاف، أن "حقل الحلفاية سيبدأ بإنتاج الغاز في العام المقبل وسيوفر كميات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية"، لافتا إلى أن "الكميات الكلية المنتجة حاليا في العراق لا تزيد عن 2800 مقمق وهي لا تكفي لتلبية الحاجة المحلية التي تعمل وزارة الكهرباء للوصول إليها والمقدرة بـ 35 ألف ميغاواط".

ولفت إلى "وجود خطط مستقبلية لاستثمار حقول غاز عكاز والمنصورية والتي من شأنها أن تساعد العراق مع ما موجود من إنتاج ومشاريع على الاستغناء عن الغاز المستورد".

وأكد، أن "العراق ينتج الغاز حالياً عبر شركات غاز الشمال والبصرة والجنوب وهنالك خطط لوقف حرق الغاز في الحقول النفطية واستثماره".

وأشار إلى أن "وزارتي النفط والكهرباء تتفاوضان لاستيراد الغاز المصاحب من دولتي قطر وتركمانستان بكميات محددة لدعم الحاجة الكلية المحلية".

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