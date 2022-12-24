أفضل المركبات الكهربائية.. الصين تكشف عن سيارة آية في التطور

2022/12/24 | 20:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستطرح هذه المركبة بمحركات كهربائية.

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