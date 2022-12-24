لجنة نيابية: ملف الصحة على سلم أولويات حكومة السوداني

2022/12/24 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي ، السبت ، أن الحكومة تسير في الطريق الذي رسمته من البداية ، مبينا أن ملف الصحة على سلم أولويات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الاهتمام بقطاع الصحة هو من بين القطاعات ذات أولوية بالنسبة للحكومة”، مبينا أن “لجنة الصحة النيابية بالتنسيق مع وزارة الصحة ستضع خطة لتمويل المشاريع الصحية وكذلك دعم ملف الصحة في موازنة 2023”.

وأضاف أن “توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين يعتبر من الاولويات التي تعمل الحكومة على توفيرها الأمر الذي يستدعي استحداث المشاريع والمستشفيات الجديدة وإدخالها إلى الخدمة”.

وكان وزير الصحة صالح الحسناوي وافق في وقت سابق، على شمول الصحفيين وعوائلهم من أعضاء النقابة بالعلاج المجاني في الأجنحة الخاصة للمستشفيات الحكومية واعفائهم من أجور العمليات الجراحية .

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