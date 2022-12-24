رئيس البرلمان: حضور الرئاسات إلى قداس الميلاد المجيد رسالة سلام

2022/12/24 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إن إحياء عيد ميلاد السيد المسيح ومشاركة الرئاسات الثلاث في قداس الميلاد المجيد يمثل رسالة سلام ووئام وتوحيد لصفوف أبناء الشعب العراقي.

وقال الحلبوسي للوكالة الرسمية خلال حضوره قداس ميلاد السيد المسيح في كنيسة سيدة النجاة بالعاصمة بغداد، إن “هذا اليوم مهم، وحضور رئاسات الدولة العراقية للقداس لمؤازرة الأخوة المسيحيين المكون الأساسي في العراق هو رسالة سلام ووئام وتوحيد لصفوف أبناء الشعب العراقي”.ووصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى كنيسة سيدة النجاة للمشاركة في قداس الميلاد المجيد.

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