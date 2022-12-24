2022/12/24 | 20:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الموارد المائية في كركوك تحقق نسب انجاز متقدمة ضمن خطتها لمعالجة شحة المياه للعام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/24 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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