2022/12/24 | 20:55 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نوفمبر، أصدرت Great Place to Work قائمتها السنوية لأفضل أماكن العمل لعام 2022 لكل مقاطعة، وكان في أونتاريو عدد مرتفع من الشركات الجيدة .فيما يلي 10 من أفضل شركات أونتاريو التي تقدم فرص توظيفية حاليًا.Achievers ـ1 المحاسبة، التسويق، المبيعات… فرص الوظائف تكاد لا تنتهي في Achievers.Borrowell ـ2 تقوم إحدى أكبر شركات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أفضل 10 شركات في أونتاريو حسب تصنيف جديد شبكة القيقب الدولية.

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