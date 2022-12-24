الخدمة الاتحادي يصدر 10 تعليمات لتعيين الاوائل والشهادات العليا

2022/12/24 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أحبتنا الخريجين من الأوائل وحملة الشهادات العليا ﻋﻨﺪ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ الخاصة بالطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا على الموقع الرسمي لمجلس ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ

عليكم ﺍلانتباه للنقاط الآتية كافة :

1.



عند ملء الاستمارة تأكد من صحة المعلومات أكثر من مرة ؛ وذلك لأنك حين ترسل الاستمارة للتدقيق لا يمكن التعديل على البيانات مرة أخرى.

2.



الاستمارة ستكون متوفرة على مدار 24 ساعة ولمدة 21 يوما ، كما أن سرعة التقديم لا تأثر على نتيجته.



فلذلك ننصح بالتأني عند ملء الاستمارة وعدم الاستعجال ، علما أن الاستمارة تحتاج إلى 15 دقيقة للملء كحد أقصى.

3.



ننصح باستخدام اتصال سريع ومستقر للانترنيت أثناء التقديم، ففي بعض الأحيان يكون هنالك كم هائل من المتقدمين على الاستمارة في آن واحد مثلاً (أقصى حد مسجل الى الآن 17000 شخص في آن واحد) ؛ لذلك وفي حالة كان الاتصال بطيئا حاول مرة أخرى بوقت آخر لأن لديك وقت كثير للتقديم.

4.



تجنب التقديم عبر المكاتب الخارجية ؛ وذلك تلافيا للمشاكل التي تحصل بسبب استعجال صاحب المكتب أو إدخاله لمعلومات غير دقيقة أو إصابة حاسبته ببرامج خبيثة تقوم بسرقة المعلومات.

5.



التأكد من نوع الملفات المرافقة حيث يجب أن تكون صور فقط وبدقة عالية ، ولا يمكن رفع الملفات بصيغة pdf أو وورد، كما يفضل استخدام الكومبيوتر والابتعاد عن استخدام الهواتف الذكية الشخصية عند التقديم.

6.



استخدم رقم هاتف فعال دائما.

7.



احتفظ بنسخة من الاستمارة بعد إرسالها إلى التدقيق البشري وانتهاء عملية التقديم.

8.



تابع الأخبار والتوجيهات والتعليمات التي يتم نشرها عبر الموقع الرسمي للمجلس وعبر الصفحة الرسمية الموثقة للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه هي القنوات الرسمية للمجلس والمسؤولة قانونيا عن أخباره وخطواته ولا تستمع لأي مواقع أخرى.

9.



من الممكن ملء الاستمارة من أي متصفح متوفر لديك ، لكننا ننصح بالمتصفحات الآتية (كوكل كروم، فايرفوكس أو سفاري)، كما عليك التأكد من أن النسخة المستخدمة هي آخر نسخة محدثة من المتصفح.





10.



يوفر مجلس الخدمة قنوات تواصل للدعم الفني ستكون مفتوحة على مدار ٢٤ ساعة طيلة مدة التقديم وفي حالة حدوث أي خلل تقني الرجاء التواصل مع موقع الدعم الفني للمجلس أو البريد الرسمي أو أرقام الهواتف الرسمية المثبتة في الصفحة الرسمية أو الموقع الرسمي للمجلس.

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.

مجلس الخدمة العامة الاتحادي

إرادة دولة وإنفاذ قانون

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