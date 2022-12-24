بعد غياب طويل.. اول تغريدة للكاظمي منذ مغادرة منصبه

2022/12/24 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أول تغريدة منذ مغادرة المنصب، مهنئا فيها أبناء المكون المسيحي بأعياد ميلادهم المجيد.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن "ميلاد السيد المسيح، مناسبة تحمل معها الكثير من المعاني الإنسانية والوطنية والأخلاقية التي يجب أن نتمسك بها والتي تزيدنا إيماناً بأن قيم المحبة والتواضع هي النهج الوحيد لحياة تسودها العدالة والسلام بين كل البشر".

أدناه نص التغريدة:

تحرير: أحمد خضر الدليمي

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