سيول ايران تجتاح واسط ونهر الكلال

2022/12/24 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكدت بلدية قضاء بدرة شرقي محافظة واسط، السبت، عن وصول أول موجة فيضانية خلال الموسم الشتوي الحالي قادمة من الحدود الإيرانية.

وقال مدير القضاء حيدر البدراوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموجة انحسرت تدريجيا خلال وقت قصير بسبب قلة الموجة واتساع عرض حوض سد نهر الكلال"، مبينا ان "سرعة الموجة 200 متر مكعب في الثانية، والتي تمثل 25٪‏ من الطاقة الاستيعابية لحوض نهر الكلال.

وأضاف أن "القضاء شهد هطول كميات من الأمطار بلغت 37 ملم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الزراعة في المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم حذرت وزارة الموارد المائية من ورود سيول مائية من إيران خلال هذا اليوم "، مبينة ان موجة الأمطار والسيول أدت إلى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية

تحرير: شمس

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