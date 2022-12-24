مجلس الخدمة: وصول الدرجات الوظيفية الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات من المالية

2022/12/24 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، السبت، عن وصول الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات من وزارة المالية.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي تفقد إجراءات إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمشمولين بقانوني (٦٧ ، ٥٩) ، بعد أن وصلت الدرجات من وزارة المالية اليوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٤".

وشدد التميمي، على "ضرورة انتهاج الدقة في معالجة البيانات لأنها مسؤولية قانونية كبيرة ولأن ملف التعيين من الملفات المصيرية للخريجين، مؤكدا، أن هذا العمل واجب علينا ويجب أن ينفذ بكل أمانة وشفافية ومهنية تامة".

ووجه، "ملاكات المجلس باستئناف الدوام لهذا اليوم لغرض إتمام تدقيق الملف بأسرع وقت ممكن ومن ثم إطلاق استمارة التوظيف، مشيرا إلى أن النجاح الأكبر يتحقق بانتهاج العدالة والالتزام القانوني في إنجاز المهام الموكلة للمجلس".

وصرح رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالقول: "نطمئن أبناءنا من الأوائل وحملة الشهادات العليا أن حقوقهم محفوظة، منوهاً إلى أنه بعد أن يتم تنظيم البيانات الواردة من وزارة المالية والتأكد من صحتها ومطابقتها للقيود المرسلة إليهم، ستنشر بعض التعليمات الخاصة بالاستمارة قبل إطلاقها لغرض تسهيل عملية التقديم، وعلى أحبتنا الخريجين الالتزام بها كليا لضمان سلامة وصول بياناتهم، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد".

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