2022/12/24 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن)، اليوم السبت، انشقاقه عن تحالف العزم.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الجبوري "كذب الاشاعات المتداولة حول انشقاقه من تحالف العزم، ونفى تلك الاخبار نفياً قاطعاً".

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