منح البطاقة الوطنية للنازحين على طاولة الداخلية وشؤون اللاجئين

2022/12/24 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

ناقش وزير الداخلية عبد الامير الشمري، السبت، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق نيكول ايبتنك موضوع منح البطاقة الوطنية للنازحين.

وذكر مكتب وزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأخير التقى نيكول ايبتنك نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق،فيما بحث معها موضوعي النازحين، واللاجئين، ودور الحكومة العراقية وتحديدا وزارة الداخلية في هذين الملفين".

واضاف، انه "تم بحث الإستمرار في تسهيل عمل فرق وزارة الداخلية في موضوع منح البطاقة الوطنية للنازحين، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم".

وولفت البيان إلى ان"الجانبين ناقشا أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الداخلية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، والتعاون الدائم معها في القضايا التي تخص اللاجئين والأمور الإدارية الخاصة بهم".

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