2022/12/24 | 21:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قتل 8 عراقيين بينهم امرأتان بفترات متفرقة خلال العام 2022 ضمن...

ظهرت المقالة المرصد السوري يوثق مقتل 8 عراقيين في مخيم الهول خلال 2022 أولاً على المسلة.

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