السوداني: العراقيون تمكنوا من صد الإرهاب بكل شجاعة

2022/12/24 | 21:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت 12/24/2022، أن العراقيين...

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