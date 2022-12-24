2022/12/24 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قمة بغداد الثانية.. رسائل اقتصادية وسياسية | الاقتصاد في أسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4GWiYp2_ufs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قمة بغداد الثانية.. رسائل اقتصادية وسياسية | الاقتصاد في أسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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