2022/12/24 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كردستان، اليوم السبت، أن عدد الاطفال الذين ولدوا في مستشفياتها خلال العام الحالي بلغ أكثر من 26 ألف طفل.وذكرت صحة السليمانية في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكثر من 26 الف طفل..السليمانية تُعلن عدد الولادات خلال هذا العام المركز الخبري الوطني.

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