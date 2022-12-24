2022/12/24 | 21:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MHZYcsEf9Y8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب رئيس البرلمان السابق بشير الحداد: على الجانب الايراني ضبط الحدود ايضا!) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب رئيس البرلمان السابق بشير الحداد: على الجانب الايراني ضبط الحدود ايضا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).