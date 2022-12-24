أي مهزلة هذه؟.. الحكمة تغضب لتغاضي قيادات مؤثرة عن الفساد

2022/12/24 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أبدى القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، اليوم السبت، عن استغرابه إزاء تغاضي قيادات مؤثرة عن “سرقة القرن”.وكتب أبو كلل في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز “ما أسمعه عن حجم التغاضي عن الفساد -خاصة في صفقة القرن- من قبل قيادات مؤثرة جدًا أمر يدعو للحيرة والغضب حد الانفجار! […]

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الحكمة تغضب لتغاضي قيادات مؤثرة عن الفساد أولاً على ايرث نيوز.

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