انقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل بسبب عاصفة “تاريخية”تحاصر 200 مليون في الولايات المتحدة

2022/12/24 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من مدينة برمنغهام بولاية ميشيغن الأميركية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2022 © اف ب جيف كوالسكي شيكاغو – نيويورك – الزمان -(أ ف ب) – تحتفل الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة “تاريخية” حرمت 1,5 مليون منزل من الكهرباء وأدت في موسم السفر هذا، إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية […]

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