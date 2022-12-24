انعدام شبكات الصرف الصحي يغرق منطقة النهروان

2022/12/24 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، اليوم السبت، غرق مناطقها بالكامل نتيجة غزارة الامطار التي شهدتها العاصمة امس الجمعة.وعزا مسؤولون غرق منطقة النهروان ذلك لانعدام وجود شبكات الصرف الصحي.وقال مدير بلديات بغداد، ياسر القريشي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”هنالك تلكؤ في بعض المناطق غير المبلطة، والتي ملاكات البلدية ومديريات المجاري تواصل العمل بها، وابرزها منطقة النهروان بسبب عدم وجود شبكات الصرف الصحي”.واضاف ان “بلديات بغداد اعلنت واغلقت العطاءات يوم الخميس الماضي؛ لانشاء مشاريع مياه مناطق النهروان والوحدة وسبع البور وابو غريب والتي سيتم المباشرة بالعمل فيها بفترة لا تتجاوز الشهرين”.واوضح القريشي، ان “العمل بها سيتم بعد اكمال التدقيق والاحالة ودراسة العطاءات”.من جانبها أعلنت امانة بغداد على لسان مدير العلاقات والاعلام محمد الربيعي، اليوم السبت، عن المناطق التي لا زالت تعاني من التلكؤ في سحب مياه الامطار منها، بعد موجة غزيرة اجتاحت البلاد يوم أمس واستمرت حتى ظهر اليوم.وقال الربيعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان المناطق هي {الإسكان} في جانب الكرخ، اما الرصافة فجزء من منطقة {البلديات شارع المصارف، فضلا عن مناطق قليلة في جميلة وفلكة 83}.وبحسب هياة الانواء الجوية فان كمية الأمطار المتساقطة في بغداد خلال 24 ساعة بلغت 42.8.

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