2022/12/24 | 22:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد مستشار لجنة الزراعة والمياه النيابية، عادل المختار، اليوم السبت، ان الامطار الاخيرة ليست قوية والسدود لازالت فارغة، موضحا انه لم تحدث تغيير سوى انها امطار ري اولي مجاني للمزروعات.

وقال المختار في تصريح : إن “العالم اجمع يعيش التغير المناخي ودول الحوض اكثر تعرضا للتغيرات المناخية، ونحن في العراق لم تسقط كمية امطار كبيرة حتى نتوقع في دول الجوار اكثر”، مبينا انه “لازالت لحد الان كميات الامطار الساقطة قليلة وكمية المياه المخزونة لغاية الان لم تصل الى ٣٠٠ مليون فقط، بينما الفضاء الخزني ١٠٠ مليار متر مكعب، لذلك السدود لازالت فارغة”.واوضح ان “الامطار الاخيرة ليست بقوية مجرد ساعات ولكن سوء الادارة ادت الى هذه الفيضانات، ولو كانت هنالك مجاري لم يحدث اي تأثير، ولم تحدث تغيير سوى انها امطار ري اولي مجاني للمزروعات، وهي جزء منها للاهوار والاخر منها لشط العرب، لكن بصورة عامة هذه كميات الامطار لاتحدث تغيير هذا واقع حال للعراق”.وبين المختار “لكن كميات الامطار لدول الجوار ستكون قليلة ولم تكون مثل سنة 2019 وحتى لو اتت سيول لم تكن بالكميات الكبيرة لكن بصورة عامة نحن مهيئين ان نخزن السيول الاتية من دول الجوار وتحديدا ايران لان من تركيا ستذهب الى السدود ولاتوجد لدينا مشكلة لكن في دول الجوار ايران توجد منخفضات بحدود 30 منخفض ستذهب هناك بالاضافة للاهوار الجافة”، متمنيا ان “تأتي سيول من دول الجوار اسوة بـ 2019 حتى نستطيع ندعم وضعنا المائي للاهوار”.

المصدر: ايرث نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار نيابي: الامطار الاخيرة ليست قوية والسدود لازالت فارغة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار نيابي: الامطار الاخيرة ليست قوية والسدود لازالت فارغة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).