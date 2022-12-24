طالبان تشدد قيودها على المرأة ..قرار جديد من الحركة يمنع الموظفات في المنظمات غير الحكومية من العمل

2022/12/24 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت حكومة حركة طالبان في أفغانستان، اليوم السبت، جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بمنع موظفاتها من القدوم إلى العمل، وفقاً لخطاب أرسلته وزارة الاقتصاد الأفغانية، إلى جميع المنظمات غير الحكومية المرخصة في البلاد.

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