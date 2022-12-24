رفع السرية عن تقرير أميركي

2022/12/24 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ترجمة

كشفت شبكة الاسوشيتد برس اليوم السبت، عن تقرير امريكي يعود الى عام 2020 صدر عن الإدارة الامريكية تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب حينها، ويتوقع بشكل مفصل عود نشاط تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

التقرير بحسبما ترجمت (بغداد اليوم)، حذر السلطات الامريكية من مجموعة "خطوات ونشاطات" سيقوم بها التنظيم خلال الأعوام المقبلة، ويتمكن خلالها من إعادة نشاطه وتنظيم صفوفه مرة أخرى في داخل العراق، فيما يستحوذ على نفوذ اكبر في أفغانستان، الامر الذي تحقق بحسب الشبكة بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من البلاد.

التفاصيل بينت أن "تنظيم داعش الإرهابي سيقوم وببطيء بإعادة بناء صفوفه في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا في العراق مستهدفا خلال ذلك القيام بعمليات نوعية"، متابعا "في حال انسحاب القوات الامريكية او تعطل نشاطها في مواجهة التنظيم، فان اتجاه نمو نشاطه ستكون خاضعة لرغبة وقدرة الحكومات المحلية على ملئ الشواغر الأمنية وإيقاف عودة التنظيم مرة أخرى الى السيطرة".

رفع السرية عن التقرير الأمريكي يأتي بالتزامن مع تصاعد في نسب العمليات الإرهابية التي يقوم بها التنظيم داخل العراق، والتي وصلت الأسبوع الماضي الى ثلاث عمليات بحسب ما بينت (بغداد اليوم) في تقرير سابق.

يشار الى ان مديرة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الأمريكي كريستي ابيزادي اشارت في تصريحات سابقة الى ان الولايات المتحدة تلاحظ تصاعدا بشكل عام في نشاط التنظيم وخصوصا في القارة الافريقية، موضحة أيضا، ان الإدارة الامريكية قلقة بالذات من التحركات التي يقوم بها التنظيم الان في أفغانستان بعد انسحاب القوات الامريكية، والحدود العراقية السورية مع تصاعد حدة العمليات التركية.

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