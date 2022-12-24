كواليس اعتقال انتحاري خطط لاستهداف قيادي بارز في الحشد الشعبي

2022/12/24 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن بعض خفايا اعتقال انتحاري حاول استهداف قيادي بارز في الحشد الشعبي بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "محاولة استهداف قادة الحشد الشعبي في ديالى تعد من الاهداف التي سعت اليها خلايا داعش خلال السنوات الماضية وتم احباط من 5-6 عمليات كانت في موضع التنفيذ الفعلي الا ان التنسيق الاستخباري واختراق بعض الخلايا اسهمت في افشالها في اللحظات الاخيرة"، لافتا الى ان "العمليات كانت تنظم عن طريق انتحاريين او تفجير عبوات ناسفة".

واضاف أن "معلومات دقيقة تحدثت عن نية داعش استهداف قيادي من الصف الاول في الحشد الشعبي ضمن محور ديالى بانتحاري قبل اسابيع وجرى تفعيل الجهد الاستخباري قبل الاطاحة به من خلال كمين نوعي"، مشيرا الى ان "العملية سيتم كشف المزيد من تفاصيلها في الايام المقبلة".

واشار الى ان" التنسيق المعلوماتي بين مختلف الاجهزة الامنية اثمر عن نتائج مهمة في تفكيك خلايا خطيرة جدا في بعض مناطق ديالى مؤخرا سيجري الافصاح عنها في القريب العاجل".

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي اعلن في بيان رسمي اليوم انه وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة ديالى وبكمين محكم من الإطاحة بإنتحاري كان يروم تفجير نفسه واستهداف أحد قادة الحشد الشعبي في المحافظة.

تحرير: أحمد خضر الدليمي

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