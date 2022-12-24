2022/12/24 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السفارة الأميركية لدى ليبيا، السبت، رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، مشددة في الوقت ذاته على أهمية السير في العملية الديمقراطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يشوبها "القلق".. واشنطن توجه رسالة لليبيا في عيد استقلالها ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يشوبها "القلق".. واشنطن توجه رسالة لليبيا في عيد استقلالها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).