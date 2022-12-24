بالوثيقة.. تنقلات في رئاسة اركان الجيش والعمليات المشتركة

2022/12/24 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من رئاسة اركان الجيش تتضمن تنقلات عدة.

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