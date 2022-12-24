بالصور..الساعدي يهنئ المسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد المجيد

2022/12/24 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنئ مدير شؤون الشهداء والجرحى زامل الساعدي ، اليوم السبت، مجموعة من عوائل الشهداء المسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد المجيد.وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”الساعدي زار اليوم، […]

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