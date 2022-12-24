رئيس البرلمان يستقبل الوفد الاعلامي المصري

2022/12/24 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم السبت، الوفد الإعلامي المصري برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “وزير الإعلام” كرم كامل جبر.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان تلقاه / المركز الخبري […]

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