مدرب البرازيل يتعرض للسطو ويتلقى رسالة من لصوص

2022/12/24 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض منزل المدير الفني السابق للمنتخب

البرازيلي لكرة القدم، تيتي، للسرقة

على يد عصابة برازيلية اليوم السبت،

بسبب فشله في الفوز بلقب بطولة كأس

العالم "قطر 2022".

وأعلن تيتي استقالته من تدريب المنتخب

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