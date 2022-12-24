الاتحاد العراقي يعلن إطلاق بيع تذاكر مباريات خليجي 25

2022/12/24 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

السبت، إطلاق عملية بيع تذاكر مباريات

مسابقة كأس الخليج العربي بنسختها

الخامسة والعشرين المقررة في مدينة

البصرة، من السادس إلى التاسع عشر من

يناير/ كانون الثاني المقبل.

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