مناسبة اربعينيته : اتحاد أدباء كربلاء يؤبن ويستذكر الشاعر الأديب محمد زمان الكربلائي

2022/12/24 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام اتحاد أدباء وكتاب كربلاء المقدسة

حفلا تأبينيا واستذكارا، للاديب الكبير

محمد زمان الكربلائي في ذكرى أربعينيته

بحضور ذويه وزملائه ومريديه.



بدأت

الأمسية بقراءة آيات بينات من القرآن

الكريم بصوت القا

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