اصطدام باخرة عراقية بإحدى أرصفة ميناء أم قصر الشمالي

2022/12/24 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير البحري ووزير النقل السابق عامر عبد الجبار اسماعيل، عن وقوع حادثة اصطدام باخرة عراقية بإحدى ارصفة ميناء ام قصر الشمالي.

ونشر اسماعيل مقطع فيديو اطلعت عليه (بغداد اليوم)، يظهر اصطدام الباخرة بالرصيف، فيما علق قائلًا: "حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر سوء الادارة ولاسيما في الطيران المدني والملاحة الجوية والخطوط الجوية وكذلك الموانىء والنقل البحري دون اذان صاغية".

واضاف: "قبل قليل حادث تصادم الباخرة العراقية (بغداد) واضرار في رصيف رقم 11 في ميناء ام قصر الشمالي".

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