الدفاع تعلق حول معلومات عن صرف 350 مليون دينار لـ

2022/12/24 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الدفاع، اليوم السبت، على معلومات عن صرف 350 مليون دينار لـ"إزالة أعشاب".

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "رداً على ما تناولته الصحفية قدس السامرائي، ومن خلال صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي من موضوع يتعلق بصرف مبلغ وقدره (٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار عراقي لغرض قطع الاشجار وازالة الاعشاب من الاكاديمية العسكرية، وورود كتاب من هيئة النزاهة لطلب اوليات الموضوع آنف الذكر".

وبينت: "ورد إلى وزارتنا كتاب من هيئة النزاهة الاتحادية دائرة التحقيقات معنون الى وزارة الدفاع / الأكاديمية العسكرية ذي العدد ١ /١٤٢٠خ١/ ٢٠٢٢ في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢، موضوعه طلب اوليات عن صرف المبلغ المذكور، وبعد التدقيق تبين انه لا توجد اية اوليات تخص الموضوع اعلاه ولم يتم صرف اي مبلغ للغرض المذكور من قبل الاكاديمية العسكرية او الكليات العسكرية، وان الموضوع لا يتعدى عن كونه معلومات مغلوطة وغير صحيحة".

وأكدت الوزارة احتفاظها بـ"حقها القانوني في الرد".

تحرير: غ.



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