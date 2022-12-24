2022/12/24 | 23:20 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 2EZJIdDZh2I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مال واستثمار | التعيينات .. مشكلة ازلية تواجه الحكومة الحالية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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