2022/12/24 | 23:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توضيحا بشأن صرف 350 مليون دينار لقطع الأشجار وازالة الاعشاب من الاكاديمية العسكرية.وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز “رداً على ما تم تناوله ومن خلال صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي من موضوع يتعلق بصرف مبلغ وقدره (350،000،000) مليون دينار عراقي لغرض قطع الاشجار وازالة […]

ظهرت المقالة الدفاع توضح بشأن صرف 350 مليون دينار لقطع الأشجار من الأكاديمية العسكرية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع توضح بشأن صرف 350 مليون دينار لقطع الأشجار من الأكاديمية العسكرية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع توضح بشأن صرف 350 مليون دينار لقطع الأشجار من الأكاديمية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).