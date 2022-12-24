2022/12/24 | 23:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zDadriaTDF8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عندما نستذكر أحداث عام 2022 نقف عند صراحة حديث الزعيم الخنجر بكلمته التاريخية باحتفال المولد النبوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عندما نستذكر أحداث عام 2022 نقف عند صراحة حديث الزعيم الخنجر بكلمته التاريخية باحتفال المولد النبوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).