شاهد بالفيديو.. لويس ساكو مخاطباً الفاسدين في العراق : الحرام لن يدوم والله سيحاسبكم

2022/12/24 | 23:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E2duYS_F7VQ

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