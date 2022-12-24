غزارة الأمطار لم ترفع خزين سد العظيم.. ومسؤول يكشف السبب

2022/12/24 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، اليوم السبت، عدم وصول أي موجات سيول لتغذية خزين ثاني اكبر سدود محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “غزارة الامطار في ناحية العظيم وريفها خلال الساعات الماضية لم تؤد الى اي زيادة في خزين سد العظيم لانها بعيدة عن حوض التغذية الذي يمد السد بالمياه”.

واضاف، ان “حوض التغذية لسد بحيرة العظيم يقع بين حدود محافظتي كركوك والسليمانية وكلما زادت الامطار تتدفق السيول صوب البحيرة ويزيد خزينها خاصة وانها تعد ثاني اهم سدود ديالى”.

واشار الى ان “اهمية الامطار في الساعات الماضية تتركز في توفير الرية الاولى الكاملة لاكثر من 5 الاف دونم من الحنطة الديمية والتي تعتمد على الامطار في السقي بالاضافة الى بقية المحاصيل الاخرى التي تسقى بالابار والجداول الفرعية”.

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