الكشف عن اهم المشاريع التي تم ادراجها في الموازنة العامة

2022/12/24 | 23:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ، اليوم السبت، عن اهم المشاريع التي تم ادراجها في قانون الموازنة العامة.

وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة الجديدة ادرجت العديد من المشاريع في قانون الموازنة العامة من اجل الشروع في تنفيذها بعد التصويت على القانون تحت قبة البرلمان”، مشيرا الى أن “اهم المشاريع التي تم ادراجها بنا المدارس والاهتمام في قطاع التعليم والنهوض به في الفترة المقبلة”.

وتابع، ان “مشروع تحلية المياه سيتم العمل به في جميع المحافظات من اجل انهاء هذا الملف الذي تعاني منه العديد من المناطق في الفترة السابقة”، مبينا ان “اللجان النيابية ستعمل على مراقبة جميع المشاريع من اجل اكمالها كما هو مخطط دون تعرضها الى التوقف كما حدث في الفترة السابقة”.

واشار الى ان “الحكومة اعطت اولية للقطاع الصحي ايضا وتم ادراج فقرات اكمال جميع المستشفيات التي فيها تلكؤ في انجازها جراء انخفاض اسعار النفط وازمة كرونا العالمية”.

وتابع، ان “الموازنة العامة اكتملت من قبل الجهات المختصة وسيتم ارسالها الى البرلمان قبل نهاية العطلة التشريعية التي دخل بها مجلس النواب”.

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